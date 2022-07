Povos indígenas com sentimento misto após visita de Papa Francisco

A visita do Papa ao Canadá não foi positiva para alguns povos indígenas pois a "dor ainda é demasiada para aceitarem o pedido de desculpas", disse este sábado à agência Lusa uma professora universitária.

"Alguns indígenas católicos aceitaram a visita do papa, enquanto outros não. Foi importante recordar aqueles castigos e abusos nas escolas residenciais. Para alguns, a dor ainda é demasiada para aceitaram o pedido de desculpas do pontífice", afirmou Tanya Harnett.

O líder da Igreja Católica pediu esta terça-feira "perdão pelo mal cometido" contra os nativos do Canadá, em particular nos internatos para crianças geridos pela igreja Católica, e lamentou que alguns dos seus membros tenham cooperado com políticas de "destruição cultural".