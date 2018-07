Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PP elege Casado para líder do partido

Delegados do partido deram ao ex-porta-voz do PP quase 60% dos votos, preferindo uma rutura mais conservadora que Rajoy.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:28

O Congresso extraordinário do Partido Popular espanhol (PP) elegeu este sábado Pablo Casado para a liderança, no que é já visto como um anúncio de viragem mais à direita do partido do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy.



Casado alcançou uma vitória mais expressiva do que o esperado, derrotando Soraya Sáenz de Santamaría, ‘herdeira’ de Rajoy, por 1701 votos (57,2%) contra 1250 votos (42%).



Santamaría partiu como favorita, tendo obtido a maioria dos apoios na primeira fase da corrida, no início de julho. Mas Casado conseguiu inverter a situação ao obter o apoio dos candidatos eliminados, com destaque para a ex-ministra da Defesa María Dolores de Cospedal, e José Manuel García-Margallo, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros.



Casado reivindica-se herdeiro de José María Aznar e promete uma viragem do partido à direita. Criticou Rajoy por ser "brando" com o desafio separatista catalão e quer proibir os partidos separatistas. Defende também a lei do aborto de 1985, que só permitia a interrupção da gravidez em caso de violação, risco para a vida da mãe e malformação do feto