O líder do Partido Popular espanhol (PP) em Castela e Leão, Alfonso Mañueco, não descartou esta segunda-feira a possibilidade de formar uma coligação de governo com os radicais do Vox (extrema-direita) na sequência das eleições Regionais de domingo, que o partido venceu sem maioria, entrando desta forma em rota de colisão com a direção nacional do PP, liderada por Pablo Casado, que se opõe a qualquer aliança com a extrema-direita.









Em entrevista a uma rádio local, Mañueco frisou que a sua prioridade é tentar formar um governo minoritário do PP com apoio dos pequenos partidos regionais, mas mesmo assim ficará aquém da maioria e precisa do apoio dos socialistas - que já o negaram - ou da abstenção do Vox na investidura. Ora, o partido de Santiago Abascal já garantiu que, enquanto terceira força mais votada atrás dos populares e dos socialistas, “tem direito” a entrar no governo e não aceita menos que isso. Já fez até saber, inclusive, quais são as suas exigências: a vice-presidência do executivo regional e a derrogação de “políticas esquerdistas” como a Lei Regional da Violência Doméstica ou o Decreto da Memória Histórica.

A direção nacional do Partido Popular afastou ontem qualquer possibilidade de acordo com a extrema-direita, mas Mañueco avisou que a decisão final é sua e que “vai falar com todos”. “Não descarto nada. Já deixei bem claro durante a campanha que não tenho linhas vermelhas”, afirmou o dirigente popular.