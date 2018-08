Presidente angolano revoga contrato de 30 milhões feito por Eduardo dos Santos

João Lourenço anulou despacho, invocando "interesse público".

Por Lusa | 11:53

O Presidente angolano, João Lourenço, revogou, por despacho que invoca "interesse público", um contrato de quase 30 milhões de euros, atribuído pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, aos egípcios da El Sewedy Power.

De acordo com o despacho 93/18, de 25 de julho e ao qual a agência Lusa teve esta quinta-feira acesso, em causa está um contrato atribuído ao grupo egípcio em janeiro de 2016, para o fornecimento e instalação de sete grupo geradores GE-16V228, visando o reforço da capacidade - em 19,6 MegaWatts - de produção de eletricidade da central termoelétrica de Saurimo, província da Lunda Sul.

"Havendo necessidade de se proceder à rescisão do contrato acima referido, por imperativo de interesse público", lê-se no despacho assinado por João Lourenço, que revoga o contrato atribuído por José Eduardo dos Santos, no valor, equivalente em kwanzas, de 34,8 milhões de dólares (29,8 milhões de euros), igualmente ao abrigo da legislação sobre Concursos Públicos.