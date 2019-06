Presidente da República da Guiné-Bissau marca eleições presidenciais para 24 de novembro

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, marcou esta terça-feira as eleições presidenciais para 24 de novembro, segundo um decreto presidencial distribuído à imprensa.

"É fixada a data de 24 de novembro de 2019 para a relização de eleições presidenciais", refere o decreto.

A decisão do chefe de Estado guineense foi tomada imediatamente a seguir a ter ouvido os 49 partidos, com e sem assemtno parlamentar, a Comissão Nacional de Eleições e o Governo.



José Mário Vaz cumpre cinco anos de mandato no domingo.