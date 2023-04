O Presidente francês, Emmanuel Macron, já chegou a Pequim para uma visita de Estado de três dias à China, informou o Palácio do Eliseu, na sua primeira viagem ao país desde 2019.

O chefe de Estado francês deve encontrar-se com a comunidade francesa esta quarta-feira à tarde, antes de um intenso dia de conversações, na quinta-feira, com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, e uma viagem a Cantão, no sul da China, na sexta-feira.

Macron vai abordar com Xi Jinping a guerra na Ucrânia e as relações económicas bilaterais.