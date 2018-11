Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje visita a Paris com exposições de artistas portugueses

Programa do primeiro dia termina com um jantar oferecido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

07:19

O Presidente da República inicia este sábado uma deslocação a Paris, onde vai estar nas comemorações do centenário do Armistício, visitando uma exposição sobre a participação portuguesa na I Guerra Mundial e duas outras com obras de artistas portugueses.



Marcelo Rebelo de Sousa chega à capital francesa a meio da tarde e o programa inicia-se com uma visita à exposição "Portugal e a Grande Guerra", no Consulado-Geral de Paris.



A exposição, que esteve patente na Assembleia da República, em Lisboa, insere-se nas comemorações do centenário da guerra de 1914-18 e explora factos marcantes da participação nacional no conflito e o seu impacto na vida política, social e artística em Portugal.



Marcelo Rebelo de Sousa visita em seguida as exposições "Les contes cruels", da pintora Paula Rego, no Museu de l'Orangerie, e "Gris, vide, cris", com obras dos escultores Rui Chafes e Alberto Giacometti, na delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian.



O programa do primeiro dia em Paris termina com um jantar oferecido pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, no museu do Quay d'Orsay, em honra dos mais de 100 chefes de Estado estrangeiros que estão na capital francesa para as comemorações dos 100 anos do fim da I Grande Guerra.



A visita do Presidente prossegue no domingo, dia das cerimónias do centenário no Arco do Triunfo, nas quais vão também participar o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, os presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o rei de Espanha, Filipe VI, entre outros dirigentes mundiais.