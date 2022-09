PR timorense expressa condolências pela morte de Isabel II

O Presidente de Timor-Leste expressou esta sexta-feira "sinceras condolências" à família real e ao povo do Reino Unido e do Commonwealth pela morte da rainha Isabel II, que classificou como "uma mulher extraordinária".

"É uma perda para o povo britânico e para o Commonwealth. Uma mulher extraordinária, símbolo do Reino Unido e que serviu o seu país durante 70 anos. Que a sua alma repouse em paz, junto do falecido esposo, duque de Edimburgo", disse José Ramos-Horta em Camberra onde está em visita de Estado.

Ramos-Horta recordou os apoios "críticos" que o Reino Unido deu a Timor-Leste em 1999, na altura do referendo e depois do voto de independência, e relembrou os muitos imigrantes timorenses que hoje vivem no país.