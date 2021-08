Praça de São Marcos em Veneza inundada em pleno verão

A praça de São Marcos, em Veneza, Itália, ficou inundada duas vezes durante o fim de semana, após a subida do nível das águas, o que é raro nesta altura do ano. Segundo as autoridades locais, no sábado, o nível das águas atingiu um metro de altura.



Os turistas que visitavam o local mostraram-se divertidos com o cenário invulgar e alguns aproveitaram para dançar, de pés descalços, com água acima dos tornozelos.

As inundações em Veneza, também conhecidas como "acqua alta", costumam ocorrer nos meses de outono e inverno e são provocadas por uma combinação de factores, como a subida do nível do mar, marés excecionalmente altas ou os aluimentos de terras que fizeram descer o nível do solo da cidade.