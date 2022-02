Praga de ratos invade casas no Reino Unido

O Reino Unido enfrenta um novo problema de saúde pública: uma praga de ratos que está a invadir as casas dos britânicos e a causar o pânico.Para entrarem nas habitações, os roedores sustentam a respiração durante três minutos e podem ficar na água cerca de três dias. Finalmente entram nas habitações, através dos canos de esgoto.Este problema já levou os britânicos a contratar serviços de desinfestação, como medida de precaução.Segundo algumas empresas de desinfestações, verificou-se um aumento significativo na procura por estes serviços. "Tenho recebido mais contactos do que antes, de proprietários que ouviram um barulho na casa de banho provocado por um rato", sublinha Ian Helands, especialista de desratização.Ao que se sabe, a pandemia da Covid-19 e os severos confinamentos contribuíram para o aumento do número de ratos no Reino Unido. Estima-se que, atualmente, haja mais de 150 milhões de ratos no país, valor que "representa um aumento de 25% desde 2019", disse Ian Helands.Recorde-se que estes animais são portadores de doenças e podem provocar danos em habitações.