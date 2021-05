Praga de ratos na Austrália causa milhares de euros em prejuízos e preocupa autoridades

Nos últimos meses a Austrália tem sido invadida por uma praga de ratos que está a destruir campos e a devastar casas, causando milhares de euros em prejuízos. Com a aproximação do inverno e as chuvas fortes após secas extremas, estes roedores procuram um lugar abrigado para passar a estadia, mas a população está a ficar cada vez mais preocupada com esta ‘invasão’.

O vice-primeiro ministro australiano já declarou que "o único rato bom é rato morto" e avançou esta quinta-feira com o plano massivo de envenenamento. Serão distribuídas cinco mil doses de "um dos produtos químicos mais fortes do mundo para matar ratos, um veneno tão potente que mata com uma única dose", o que tem levantado questões junto das organizações ambientais sobre o impacto deste produto nas colheitas e na vida selvagem.

Em declarações à CNN, uma empregada de limpeza, Sue Hodge, afirma que passa os dias a matar ratos, limpar excrementos e a colocar armadilhas nas casas dos clientes, com preferência pelo modelo de ratoeira, que assegura uma morte rápida.

Um roedor fêmea pode dar à luz uma ninhada a cada três semanas e atingir as 500 crias por temporada.