Praga de ratos invade a Austrália e destrói campos agrícolas. Veja o vídeo

É a pior praga de roedores da Austrália de há décadas e está a fazer com que muitos fazendeiros se vejam obrigados a abandonar as suas casas. De acordo com informação avançada esta quarta-feira pelo Mirror, teme-se que a crise possa durar mais dois anos, segundo os mais recentes dados, que mostram um número crescente de roedores em Sydney e nos arredores.



Recorde-se que, nos últimos meses, a Austrália tem sido invadida por uma praga de ratos que está a destruir campos e a devastar casas, causando milhares de euros em prejuízos. Com a aproximação do inverno e as chuvas fortes após secas extremas, estes roedores procuram um lugar abrigado, mas a população está a ficar cada vez mais preocupada com a ‘invasão’.