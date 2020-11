Praias do Rio de Janeiro lotadas em plena pandemia da Covid-19

O calor que se fez sentir no domingo, no Rio de Janeiro, no Brasil, levou a que as praias da cidade se enchessem com multidões para aproveitar o sol, a praia e a temperatura quente.

A informação é avançada pela imprensa brasileira que dá conta que, em plena pandemia da Covid-19, as pessoas circulavam junto às praias sem máscara de proteção, banhavam-se no mar e enchiam o areal. Os termómetros da cidade chegaram a marcar os 36ºC e as pessoas não hesitaram em se deslocar até às praias que ficaram lotadas, sem ser possível qualquer distanciamento social.





O Brasil já ultrapassou os 171 mil mortos e 6.2 milhões de casos de Covid-19. Desse total o Rio de Janeiro contabiliza 346.024 casos de Covid-19, um dos estados brasileiros que totaliza mais casos de infeção.