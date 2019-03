Marcelo inicia visita de Estado de quatro dias esta quarta-feira

Presidente da República chegou a Luanda na terça-feira de Carnaval para marcar presença no aniversário de João Lourenço.

Por Lusa | 05:39

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia esta quarta-feira uma visita de Estado de quatro dias a Angola, dividida entre Luanda, Benguela e Huíla, que termina no dia em que cumpre três anos de mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Luanda na terça-feira de Carnaval, 5 de março, para estar presente no aniversário do Presidente de Angola, João Lourenço, que completou 65 anos, mas o programa da sua visita de Estado só começa esta quarta-feira, dia mais importante em termos de contactos políticos.

O primeiro ponto do programa é a deposição de uma coroa de flores no Memorial Agostinho Neto, de manhã, seguindo-se um encontro com João Lourenço no Palácio Presidencial, onde haverá igualmente conversações ministeriais e uma conferência de imprensa conjunta dos dois chefes de Estado.