Pré-candidatos democratas à Casa Branca atacam migração e diplomacia de Trump

Os dez primeiros pré-candidatos democratas à Casa Branca iniciaram a disputa eleitoral norte-americana num debate em que atacaram as políticas migratórias, fiscais, diplomacia e o recuo do atual Presidente na luta contra as alterações climáticas.

Donald Trump mal foi mencionado, mas as principais medidas da sua administração foram criticadas diretamente.

A mensagem central dos democratas pode resumir-se ao discurso final do ex-secretário de Habitação, no qual Julián Castro disse em espanhol que farão todo o possível para "dizerem adeus" a Trump em 2020.