"Precisam de se abraçar, não vai acontecer nada": Presidente do México desvaloriza coronavírus

"Precisam de se abraçar, não vai acontecer nada". O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, desvalorizou as medidas de contenção para prevenir o coronavírus.

O país conta, até ao momento, com 16 casos confirmados de coronavírus e nenhum registo mortal.



Na ausência de medidas mais drásticas, como a quarentena imposta em Itália ou o fecho das fronteiras imposto pelos Estados Unidos (aviões oriundos da Europa) parece que o "distanciamento social" ainda não é uma prioridade, incluindo para o presidente do país. "O pedido sobre não poder abraçar devido ao coronavírus (...) Vocês precisam de se abraçar, nada vai acontecer", disse o presidente Andrés Manuel Lopez Obrador na semana passada, durante uma entrevista.



Talvez por isso, segundo a Reuters, a troca de afetos seja uma constante: durante uma conferência de bancários, em Acapulco, dois banqueiros, velhos amigos, abraçaram-se após uma breve discussão sobre qual era a maneira certa de se cumprimentar. "Caso seja a última vez", brincou um deles.