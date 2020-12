Precisamos de continuar a usar máscara mesmo após a vacina contra a Covid-19? Sim. Saiba porquê

A dois dias de Portugal iniciar a campanha de vacinação contra a Covid-19, com mais de 70 mil doses entregues no nosso País até dia 28, há questões que se levantam. Poderemos largar de uma vez as máscaras após recebermos a vacina? A resposta desejada seria sim, porém, ainda temos um longo caminho a percorrer.



De acordo com as autoridades de saúde do Reino Unido, e segundo o que já foi também anunciado pela Organização Mundial da Saúde, a vacinação não dispensa o uso de máscara por enquanto. O mesmo acontece com a distância social e a higienização permanente das mãos. 2021 vai continuar com essas três regras essenciais trazidas em 2020 pela pandemia.





A vacina pode, tal como inicialmente se anunciou sobre as máscaras, dar à população uma falsa sensação de segurança, porém, não estamos livres do vírus. O que acontece é que a vacina dá ao nosso organismo ferramentas para combater a doença sem ficarmos realmente doentes. Por isso, para combater eficazmente a pandemia, é preciso reduzir a exposição ao vírus além da campanha de vacinação.A vacinação. As vacinas da Pfizer com a BioNTech e a Moderna precisam de ser administradas em duas doses, separadas por quatro a seis semanas. Só assim se consegue a imunidade e níveis de proteção comparáveis com os que foram verificados nos ensaios das vacinas.Durante este período podemos ser infetados com a Covid-19, mesmo já tendo a primeira dose tomada.. Os ensaios das vacinas não registaram se os participantes usaram ou não máscara durante o período de testes. Por isso não é claro se a eficácia das vacinas da Pfizer e Moderna, mais de 90%, terá a ver com o uso de máscara.Fatores como o armazenamento das vacinas, o transporte, a administração das vacinas e a saúde clínica do indivíduo podem determinar uma maior ou menor eficácia do fármaco. Os ensaios clínicos avaliaram individuos com doenças pré-existentes controladas, por isso, no mundo real, sem a precisão de um ensaio clínico, as conclusões podem ser diferentes no que toca aos níveis de imunidade.Dependendo da doença, a percentagem de população que precisa de estar imune para atingir a imunidade de grupo é variável. No que diz respeito à imunidade de grupo à Covid-19, ainda não há um limite definido.Calma. O caminho ainda é longo uma vez que não sabemos a duração da imunidade que a vacina nos pode dar. Ainda existem mais incertezas do que certezas e previsões ainda são muito incertas.A única certeza é a de que as nossas células têm memória e que a resposta imunitária à infeção pode durar até seis meses em pacientes que estiveram infetados o que é um bom indicativo.A vacinas? Outra das incertezas desta pandemia. Nos ensaios clínicos da Pfizer e Moderna, não se identificou casos assintomáticos com Covid-19, por isso, a capacidade do vírus de diminuir a transmissão nunca foi avaliada.Recorde-se deEUA, que já foi vacinada contra a Covid-19 e que alertou para a necessidade de manter as medidas de precaução e segurança.