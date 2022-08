Preço do gás com novo máximo devido a paragem anunciada no Nord Stream

O preço do gás europeu continuou esta sexta-feira a aumentar atingindo um novo recorde no encerramento, depois de ter sido anunciado que o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream será interrompido durante três dias.

A dificuldade da União Europeia (UE) em acumular reservas suficientes para poder prescindir das exportações russas durante o inverno fez com que o preço dos futuros do gás TTF na Holanda (de referência na Europa) atingisse 257,40 euros, um nível inédito.

As entregas de gás russo à Europa através do Nord Stream 1 vão ser interrompidas entre 31 de agosto e 02 de setembro, devido à manutenção do gasoduto, anunciou a Gazprom.