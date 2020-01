Preços de produtos importados por Cabo Verde diminuíram 1,7%

Os preços dos produtos importados por Cabo Verde diminuíram 1,7% em dezembro de 2019, valor inferior em 3,0 pontos percentuais face ao registado no mês anterior, segundo dados publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano.

De acordo com os dados do Índice de Preços do Comércio Externo, a diminuição dos preços dos produtos importados ocorreu em todas as categorias, nomeadamente bens de consumo (-0,8%), bens intermédios (-5,8%), bens de capital (-0,2%) e combustíveis (-0,8%).

Comparativamente ao mês de dezembro de 2018, o INE constatou que o índice de preço da importação diminuiu 4,4%.

Por outro lado, a taxa de variação mensal registada pelo índice de termos de troca foi de 1,8%, valor superior em 3,0 pontos percentuais face ao registado no mês de outubro de 2018.

Já os índices subjacente e volátil na importação registaram decréscimos de 2,0% e 0,9% respetivamente, face ao mês anterior, ainda de acordo com a estatística.

E comparativamente ao mês de dezembro de 2018, os índices subjacente e volátil na importação registaram decréscimos de 3,1% e o 7,9% respetivamente.

Quanto ao índice de preços da exportação, no mês de dezembro de 2019, o INE concluiu que aumentou 0,2%, face ao mês anterior.

Em termos homólogos, em dezembro de 2019, a taxa de variação do índice de preço das exportações situou-se em -5,5%.

Já o índice subjacente na exportação verificou um acréscimo de 0,1% e o volátil diminuiu 0,1% face ao mês anterior, ainda segundo os dados do INE.