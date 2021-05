Preços de voos de Inglaterra para Portugal sobem 80 euros em seis horas

O anúncio do Governo britânico de colocação de Portugal na lista verde (segura para viagens) de países considerados como destinos seguros no que ao contágio da Covid-19 diz respeito, fez disparar o preço dos bilhetes de avião entre os dois países.

Assim, segundo números avançados pela edição online do jornal "Daily Mail", se um bilhete de avião entre Londres e um aeroporto português tinha um preço médio de 303 euros ao meio dia de ontem, sexta-feira, a mesma passagem já custava 381 euros pelas 18h00. Na origem desta subida súbita dos preços esteve o anúncio feito pelo secretário dos transportes Grant Shapps, que anunciou publicamente que Portugal é agora considerado como um destino seguro para o turismo britânico.

O mesmo jornal avisa os turistas que, em caso de embarque para o nosso país, terão de contar com um exame rigoroso no regresso. O Governo de Boris Johnson determinou o exame médico de cada passageiro, com a realização de testes à Covid-19.