Preços do merchandising do Grupo Wagner disparam após tentativa de rebelião

O preço online do merchandising com a insígnia do Grupo Wagner – uma caveira com fundo preto e um círculo vermelho – disparou após a tentativa de rebelião do grupo de mercenários.

Segundo a agência Reuters, no site Wildberries, líder na área do comércio online na Rússia, o preço de um patch (emblema bordado para colocar na roupa) passou de 294 rublos (cerca de 3 euros), na semana de 18 a 25 de junho, para os 525 rublos (cerca de 5,50 euros), na semana entre 25 e 29.

Já o preço da t-shirt de um combatente do Wagner com um violino subiu dos 1236 rublos (cerca de 13 euros) para os 1650 (cerca de 17,20 euros).

Os produtos com referência ao grupo também têm obtido mais estrelas por parte dos compradores e as críticas e comentários positivos aos produtos também se têm multiplicado.

De acordo com a agência Reuters, um comprador que adquiriu uma bandeira comentou no site: "O Grupo Wagner é o maior. Boa sorte para vocês. A bandeira é excelente".

Recorde-se que o grupo Wagner, que se encontrava a combater na Ucrânia, iniciou uma rebelião no passado sábado, que acabou por ser abortada. O grupo liderado por Yevgeny Prigozhin fez uma ‘marcha da justiça’ e tomou de assalto a cidade russa de Rostov. A coluna militar tinha como destino Moscovo, mas a marcha acabou por terminar antes de chegar à capital.O presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko disse, na terça-feira, que tinha convencido Yevgeny Prigozhin a por fim à rebelião do grupo Wagner.Ao abrigo de um acordo mediado pelo presidente bielorruso, Prigozhin abandonou a tentativa de motim em troca de uma passagem segura para o exílio na Bielorrússia. Os seus homens também foram perdoados, tendo-lhes sido dada a opção de se juntarem a Prigozhin na Bielorrússia, serem integrados nas forças russas ou regressarem a casa.