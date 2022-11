Predador sexual morre após ter os genitais cortados

Um homem condenado por agressões sexuais teve os genitais cortados e acabou por morrer, esta sexta-feira, numa zona industrial abandonada em Bangor, no Reino Unido. O corpo foi encontrado por um homem que passeava o cão.Segundo o jornal britânico Mirror, no passado dia 31 de outubro, uma semana antes da morte, o homem, de 63 anos, foi ouvido em tribunal por se ter apresentado nu da cintura para baixo, na receção de um Hotel. Foi condenado a 16 semanas de pena de prisão suspensa e a pagar uma indemnização de mais de 170 euros ao funcionário que estava de serviço no hotel, na altura do incidente.O homem já tinha registo criminal e estava registado como predador sexual.Até ao momento a polícia britânica não fez qualquer detenção.