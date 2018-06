Prédio em chamas no centro de Londres

Causa do incêndio é ainda desconhecida.

12:38

Four fire engines and 21 firefighters and officers have been called to a fire at a block of flats in Bourdon Street #Mayfair More info to follow. pic.twitter.com/OCrLQfY7qv — London Fire Brigade (@LondonFire) 5 de junho de 2018

The fire in #Mayfair is now under control. Two men were treated at the scene for smoke inhalation and one was taken to hospital https://t.co/eE6vdX4yXz © @GemsOfMayfair pic.twitter.com/MpDgHN60xP — London Fire Brigade (@LondonFire) 5 de junho de 2018

Um bloco de apartamentos em Mayfair, centro de Londres, incendiou-se na manhã desta terça-feira.Os serviços de emergência foram chamados ao local pelas 11h20. No local estiveram seis carros de bombeiros e cerca de 60 homens, segundo avançou o Daily Mail.As causas do incêndio são ainda desconhecidas.De acordo com o Twitter da Brigada de Bombeiros de Londres, o incêndio deflagrou no primeiro e segundo andar do edifício e já foi controlado.Duas pessoas precisaram de assistência devido à inalação de fumo e uma foi levada para o hospital.