Prédios públicos atacados em 14 cidades no nordeste do Brasil

Criminosos desencadearam na madrugada desta terça-feira uma vaga de ataques contra prédios públicos no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, incluindo a capital, Natal, levando o medo à população e obrigando o governo regional a pôr nas ruas todo o efetivo das forças de segurança. Um suspeito foi morto pela polícia e outros dois foram detidos.

Os ataques começaram simultaneamente pouco depois da meia-noite local, três horas da madrugada desta terça-feira em Lisboa, numa ação claramente premeditada e coordenada. Prédios públicos, como tribunais, esquadras, órgãos do governo regional e de cidades foram atacados a tiro e, em alguns casos, incendiados.

Além de edifícios públicos, em várias cidades também foram atacadas lojas e bancos, e automóveis estacionados na via pública foram queimados. Ainda não se sabe qual o motivo dos ataques, mas casos como este geralmente são levados a cabo por organizações criminosas em protesto contra decisões judiciais, contra o aumento de rigor em penitenciárias ou para pressionar a libertação de algum líder criminoso de destaque.

O policiamento nas ruas foi fortemente reforçado e medidas especiais serão tomadas na noite desta terça para quarta, para tentar evitar a repetição de ataques. O sistema de transportes não foi afectado, mas, a ocorrerem novas acções criminosas na próxima madrugada, poderá ser suspenso para evitar expor a população.