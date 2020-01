"Preferia ter estado dentro daquele avião": Comandante da Guarda Revolucionária iraniana lamenta acidente que matou 176 pessoas

Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária iraniana encontrou para lamentar a morte de 176 passageiros e tripulantes que morreram num avião ucraniano que caiu minutos após descolar no Teerão.





Salami, o trágico erro por parte das autoridades iranianas - que abateram o avião após o ataque feito a duas bases aéreas americanas no Iraque - é uma vergonha pois o único objetivo da Guarda Revolucionária é assegurar a segurança, bem-estar e paz da população [iraniana]".



"Juro pela vida dos meus filhos... Eu preferia ter estado dentro daquele avião, cair e queimar com aquelas pessoas em vez de testemunhar este incidente trágico". Estas foi a forma queO alto comandante assumiu uma profunda vergonha pelo incidente, segundo relata a televisão iraniana PressTV. Segundo

O general foi chamado a prestar esclarecimentos no Parlamento após as forças iranianas terem reconhecido no sábado que abateram "por engano" um avião civil ucraniano.



Entre as 176 pessoas que morreram com o abate do avião, estavam 143 iranianos. O incidente está a provocar protestos contra os líderes iranianos no Teerão.