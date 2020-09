"Se meu filho faltar um ano às aulas, daqui a um ano não vai ser importante. Mas se eu perder um filho, sim. Prefiro perder um ano do que perder um filho". Foi desta foram que Érika Andreassy, de 47 anos, abordou o regresso dos filhos à escola, durante a evolução da pandemia da Covid-19.



A investigadora, de São Paulo, no Brasil, está em teletrabalho há quase cinco meses juntamente com os dois filhos, João Pedro, de 15 anos, e Camilo, de 10, ambos alunos de escolas públicas da grande cidade brasileira.







De acordo com o Instituto Datafolha, 79% dos brasileiros partilham da mesma opinião de Érika quando diz que as escolas deveriam permanecer fechadas para já. A discussão sobre o recomeço das aulas presenciais quando os índices de contágio do coronavírus ainda são elevados ocorre em todo o mundo.