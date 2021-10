A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou esta quarta-feira que Benjamim List e David MacMillan foram os vencedores do Prémio Nobel da Química 2021.



A dupla foi distinguida pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica., uma engenhosa ferramenta paea fabricar moléculas







As premiações começaram na segunda-feira com a atribuição do Prémio Nobel da Medicina e vão até sexta-feira com a atribuição do Prémio Nobel da Paz.