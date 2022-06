PrEP, o comprimido que dá esperanças na luta contra o VIH

O PrEP (profilaxia pré-exposição), um medicamento "esperança" na luta contra o VIH, está a ser estudado em Espanha.O medicamento, que é dado aos grupos com relações sexuais de alto risco, está em circulação desde 2019. Segundo o jornal El País, estudos recentes revelaram a eficácia do medicamento na prevenção e transmissão do vírus.A investigação, que abrange cerca de 9 mil pessoas, revelou que os indivíduos que tomam o comprimido são submetidos regularmente a exames médicos. Os especialistas afirmam que o medicamento se tem mostrado eficaz apenas para o VIH, não auxiliando contra outras infeções sexualmente transmissíveis.Segundo testes clínicos, a medicação foi administrada diariamente e horas antes da relação sexual. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou apenas a toma diária do comprimido.Inicialmente, o PrEP era fornecido apenas a homens que tinham tido mais de 10 parceiros sexuais no período de um ano. No final de 2021, os critérios de toma do medicamento foram alterados. Atualmente, o programa de saúde pública abrange também cidadãos transexuais e prostitutas.De acordo com o jornal espanhol, os diagnósticos da doença estão a diminuir e acredita-se que a queda nos números também esteja relacionada com a toma do fármaco.