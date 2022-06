Presidência checa vai organizar 1.ª reunião da nova comunidade política

A presidência checa do Conselho da União Europeia (UE) deverá organizar, em Praga, uma primeira reunião da nova Comunidade Política Europeia (CPE), que juntará os Estados-membros e restantes parceiros da Europa, foi esta quinta-feira divulgado.

"O Conselho Europeu teve uma discussão estratégica sobre as relações da UE com os seus parceiros na Europa, incluindo a proposta de lançar uma CPE", na presidência rotativa da República Checa do Conselho da UE, de 1 de julho a 31 de dezembro, segundo as conclusões do segundo dia da reunião dos líderes da UE.

"Tencionamos definir mais tarde o seu âmbito específico", disse, em conferência de imprensa, no final da cimeira da UE, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acrescentando que a reunião terá lugar "depois do verão".