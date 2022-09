Presidência da UE convoca reunião urgente para discutir últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia

A presidência checa do Conselho da União Europeia (UE) convocou para segunda-feira uma reunião urgente dos Estados-membros para discutir os últimos desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, após anúncios russos de mobilização e de ameaça nuclear, foi esta sexta-feira anunciado.

Em causa está uma reunião do Mecanismo Integrado de Resposta Política a Situações de Crise (IPCR), estrutura que junta os Estados-membros e as instituições da UE para um processo de tomada de decisão rápido e coordenado ao nível político perante situações de crise graves e complexas.

Numa declaração esta sexta-feira divulgada a alguns meios europeus, incluindo a agência Lusa, a presidência checa do Conselho da UE indica que "decidiu convocar uma reunião no âmbito do IPCR para segunda-feira de manhã, na qual participarão os representantes permanentes dos Estados-membros na UE".