Presidente afegão Ashraf Ghani refugia-se nos Emirados Árabes Unidos com a família

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, refugiou-se nos Emirados Árabes Unidos juntamente com a família, disse o Ministério das Relações Exteriores do estado do Golfo esta quarta-feira"O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos pode confirmar que os Emirados Árabes Unidos deram as boas-vindas ao presidente Ashraf Ghani e sua família por motivos humanitários", disse o órgão em um comunicado.Recorde-se que Ghani fugiu do Afeganistão no passado domingo quandos os talibãs assumiram o controlo de Cabul, numa altura em que decorreriam as negociações de uma "rendição pacífica". O presidente afegão viajou inicialmente para o Uzbequistão, mas sabia-se que este não seria o destino final de Ghani.