Presidente afegão avança com consultas para terminar conflito com talibãs

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, informou hoje que está a desenvolver contactos políticos com vista restabelecer a "paz e estabilidade" no país, onde os talibãs têm vindo a conquistar terreno numa ofensiva contra as forças afegãs.

"Iniciei consultas", que "estão a avançar rapidamente", dentro do governo, com líderes políticos e com parceiros internacionais, para encontrar "uma solução política em que a paz e a estabilidade sejam proporcionadas ao povo afegão", disse Ghani, numa declaração transmitida pela televisão, a primeira desde os grandes avanços das forças rebeldes nos últimos dias.

"A remobilização das nossas forças de segurança e defesa é a nossa prioridade número um", acrescentou.