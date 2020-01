Presidente angolano cancela participação na cimeira de investimento de Londres

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, cancelou a participação na Cimeira de Investimento Reino Unido-África, que se vai realizar em Londres, por "questões de calendário", indicou uma fonte governamental.

O chefe de Estado será representado no evento, que vai ter lugar em 20 de janeiro, pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, que estará acompanhado de uma delegação, acrescentou a mesma fonte.

Não foi possível detalhar a composição da delegação que se irá deslocar ao Reino Unido.

O Governo britânico quer fazer do Reino Unido o maior investidor estrangeiro em África até 2022 entre os membros do G7, que inclui também Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos da América.

A cimeira que vai ser presidida pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pretende mostrar exemplos das mais de 2.000 empresas britânicas a operar em África, cujo investimento é estimado em 38 mil milhões de libras (45 mil milhões de euros) para promover mais oportunidades e parcerias.

Foram convidados líderes políticos, empresários e dirigentes de organizações multilaterais, estando confirmada a presença dos presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e do primeiro-ministro das Ilhas Maurícias, Pravind Jugnauth.

Numa visita a Angola, na semana passada, o secretário de Estado britânico para a África, Andrew Stephenson, destacou o potencial económico e o interesse do Reino Unido em aumentar o investimento no país africano.

Durante a sua viagem de dois dias, Andrew Stephenson reuniu-se com a ministra das Finanças, Vera Daves, e o governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massano.