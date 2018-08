Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente angolano inicia visita oficial à Alemanha com foco no investimento económico

Convite da chanceler alemã Angela Merkel para uma visita de dois dias.

Por Lusa | 07:54

O Presidente angolano, João Lourenço, começa esta quarta-feira uma visita oficial de dois dias à Alemanha, a convite da chanceler alemã Angela Merkel, deslocação encarada com a expectativa de atrair investimento alemão para Angola.



Durante a visita, João Lourenço, que é acompanhado por uma importante delegação empresarial, irá encontrar-se com Merkel e assistirá à abertura do Sétimo Fórum Económico Angola-Alemanha.



Sábado, a propósito da visita oficial de João Lourenço à Alemanha, num comunicado divulgado em Luanda, a missão diplomática germânica em Angola disse que Berlim pretende apoiar Angola na diversificação económica, apostando nas áreas da economia, transportes e cultura.



No documento, a missão diplomática germânica adianta que a energia é outras das áreas em destaque durante a visita, em que serão, paralelamente, assinados vários protocolos de cooperação neste e noutros domínios.



Para Berlim, a visita de João Lourenço, a convite de Angela Merkel, constituirá um "passo importante" para continuar a desenvolver a "parceria abrangente" entre os dois países.



"O Governo alemão está convicto que Angola é um parceiro indispensável em África e no mundo", lê-se no comunicado.



Na agenda, João Lourenço, além de uma reunião de trabalho com Angela Merkel, será recebido pelo seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier.



O chefe de Estado angolano vai, também, participar numa conferência económica que tem por objectivo o aprofundamento das relações comerciais entre a Alemanha e Angola.



Trata-se da primeira visita oficial de João Lourenço à Alemanha desde que foi eleito Presidente da República, em agosto do ano passado.



A 10 deste mês, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, salientou haver "grandes expectativas" dos dois países no fortalecimento das relações económicas e empresarias, "em que há muito potencial por explorar".



Prova disso é o facto de o Presidente de Angola ser acompanhado na visita por uma vasta delegação empresarial angolana, que participará no fórum económico com homólogos alemães, iniciativa que, a partir de agora, será institucionalizada sempre que João Lourenço efetuar uma visita oficial ao estrangeiro.



A ideia, sublinhou Manuel Augusto, é "associar o setor privado às visitas presidenciais" para apresentar o potencial de investimento em Angola a empresários estrangeiros e contribuir para o desenvolvimento do país.