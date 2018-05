Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente angolano recebe Azeredo Lopes

Transferência do processo de Manuel Vicente para Angola reduz tensão política.

Por João Maltez | 01:30

O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi recebido ontem, em Luanda, pelo presidente de Angola, João Lourenço. O encontro-surpresa, já que não constava do programa de visita do governante português àquele país, indicia um alívio na tensão política entre os dois Estados, após a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de enviar o processo do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente para Luanda.



Vicente, que foi ‘vice’ de José Eduardo dos Santos, estava acusado em Portugal do crime de corrupção ativa de um magistrado do Ministério Público, Orlando Figueira, caso que deu origem à chamada Operação Fizz, atualmente em fase de julgamento no Campus de Justiça, Lisboa.



A decisão do tribunal foi conhecida na passada quinta-feira e levou o primeiro-ministro, António Costa, a considerar que esta medida permitiu fazer desaparecer o único fator "irritante" nas relações luso-angolanas.

A visita de cinco dias que Azeredo Lopes iniciou ontem a Angola é a primeira de um governante português àquele país, depois de ter sido suspensa para reagendamento, a pedido das autoridades angolanas, uma deslocação da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e após o cancelamento de uma cimeira de empresários.



PORMENORES

Cooperação na defesa

O ministro da Defesa de Angola, Salviano Sequeira, que se reuniu ontem com o seu homólogo português, Azeredo Lopes, elogiou a cooperação que Portugal tem prestado na formação de militares angolanos através de um programa-quadro que será prolongado até 2021.



Cristas de visita a Angola

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, que está de visita a Angola, afirmou ontem, em Luanda, que as relações luso-angolanas podem agora melhorar por estar ultrapassada "a situação incómoda" [caso Manuel Vicente] que existia entre os dois países.