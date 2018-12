Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente angolano recebeu ativistas num encontro inédito

Luaty Beirão e outras figuras da sociedade civil estiveram reunidos com João Lourenço.

Por Ricardo Ramos | 08:44

O Presidente angolano João Lourenço reuniu-se esta terça-feira com várias figuras da sociedade civil e críticos do regime, incluindo o ativista Luaty Beirão, num encontro inédito e altamente simbólico.



O encontro durou cerca de hora e meia e, no final, os ativistas afirmaram que se tratou de "um passo em frente no diálogo nacional", destacando "a franqueza e o respeito" com que foram recebidos pelo chefe de Estado.



"Pudemos manifestar todas as preocupações de forma frontal e sem quaisquer receios", afirmaram.



Luaty Beirão, rapper e ativista que foi um dos principais críticos do anterior regime liderado por José Eduardo dos Santos, optou por não prestar declarações, cumprindo a promessa de só falar após terminado o prazo dado pelo governo para o repatriamento de capitais por parte de altas figuras angolanas, a 26 de dezembro.



Antes do encontro, porém, tinha lembrado aquilo que afirmara quando foi acusado de rebelião em 2016, de que só entraria no Palácio presidencial "como ilustre convidado".



Da lista de convidados publicada pelo governo na segunda-feira fazia ainda parte o jornalista e ativista Rafael Marques, mas este acabou por ser barrado à porta do Palácio.



Horas depois, a Presidência reconheceu que se tratou de um erro e anunciou que Marques seria recebido esta quarta-feira pelo Presidente angolano.