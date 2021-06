Presidente argentino ofende brasileiros e causa revolta

Numa frase nada diplomática com que pretendeu sublinhar a origem europeia dos argentinos, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, menosprezou esta sexta-feira os vizinhos brasileiros, afirmando que “saíram da selva”. Ao lado do PM espanhol, Pedro Sánchez, em visita oficial ao país, Fernández menosprezou ainda o povo de outro país amigo, o México.









“Os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, mas nós, os argentinos, chegámos nos barcos que vinham da Europa, e assim construímos a nossa sociedade”, disse Fernández, para espanto da plateia. Além da descortesia a brasileiros e mexicanos e de ignorar que Portugal, que descobriu e colonizou o Brasil, também fica na Europa, o presidente argentino errou ainda o autor da frase que citou inadequadamente, e que atribuiu ao escritor e diplomata mexicano Octávio Paz. O que este escreveu, na verdade, foi: “Os mexicanos são descendentes dos Aztecas, os peruanos dos Incas, e os argentinos dos barcos.”

Fernández pediu desculpa, mas a frase causou revolta no Brasil, e o PR Jair Bolsonaro não tardou a reagir, publicando uma foto sua com índios e a legenda “selva”. Mais tarde voltou ao assunto, comparando o PR argentino com o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e afirmando que para eles “não há vacina”.