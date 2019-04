Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente brasileiro é o político mais ativo no Facebook mas não o mais popular

Primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, é o mais popular, de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, é o líder político mais ativo no Facebook, com 145 milhões de interações, enquanto o primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, é o mais popular, de acordo com um estudo divulgado esta quarta-feira.



Segundo a investigação, elaborada pela agência de comunicação Burson Cohn & Wolf (BCW) com base em dados de cerca de mil dirigentes políticos, Modi tem 43,5 milhões de seguidores da sua página pessoal.



De acordo com o estudo, o Presidente norte-americano, Donald Trump, também está entre os que mais utiliza aquela rede social com mais de 50.000 anúncios pagos.



"Uma estratégia de anúncios pagos continua a ser essencial para assegurar um bom impacto", referiu o diretor de Inovação da BCW, Chad Latz, num comunicado.



De acordo com o levantamento, a página da primeira-ministra britânica, Theresa May, também serviu para apoiar o seu plano de saída da União Europeia ('Brexit'), que está a ser debatido no Reino Unido, com 74 publicações em dezembro do ano passado.



As alterações no algoritmo do Facebook, que passou a dar prioridade às publicações de amigos, familiares e grupos, fizeram com que o número total de interações dos políticos tivesse caído 32,3% desde 2016, refere-se no estudo.



No top de popularidade, Trump aparece depois de Modi, com 23 milhões de "gostos", enquanto a rainha da Jordânia ocupa a terceira posição com 16,9 milhões de seguidores.



O Presidente norte-americano também é o segundo quanto à atividade da sua página de Facebook, com 84 milhões de interações, embora a uma grande distância de Bolsonaro.



Relativamente a páginas dos governos, a mais ativa é a do Botsuana, com 37 publicações por dia, seguida das da República Dominicana e do Gana, com uma média de 20 entradas diárias.



A BCW também elabora outros estudos sobre o uso de redes sociais por parte dos líderes mundiais, como o Twitter ou o Instagram.