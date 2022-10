Presidente brasileiro e recandidato ao lugar confunde língua portuguesa com castelhano e sucedâneo daquele idioma

O final do derradeiro debate televisivo entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva, que neste domingo disputam a segunda volta das eleições presidenciais brasileiras, foi marcado por um insólito episódio linguístico.No período de perguntas e respostas, que se seguiu ao frente a frente nos estúdios da TV Globo, um jornalista português fez uma pergunta ao atual presidente brasileiro e obteve de Bolsonaro uma resposta inesperada: "Não falo nem espanhol, nem portunhol", respondeu Bolsonaro. Perante a disponibilidade do repórter em voltar a formular a pergunta, o detentor do mais relevante cargo institucional brasileiro respondeu que "se repetir vou continuar não entendendo ‘tá’?O jornalista questionou Bolsonaro sobre as relações do Brasil, sob a sua presidência, com a comunidade internacional, nomeadamente a Europa. Apesar de não entender "nem espanhol, nem portunhol", Jair Bolsonaro acabaria por responder.