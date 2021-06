Presidente brasileiro ignora denúncia sobre vacina indiana da Covid e afasta corrupção no seu Governo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que não há suspeitas de corrupção no seu Governo, quando questionado sobre alegadas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin contra a covid-19.

"Para a tristeza de alguns poucos, o Governo está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem", afirmou Bolsonaro, durante uma viagem ao Rio Grande do Norte, no âmbito de uma vistoria à barragem de Oiticica.

"Não tenho de dar entrevista. Eu não tenho de responder a perguntas de muitos idiotas", acrescentou.