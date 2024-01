Presidente cessante de Taiwan saúda "parceria estreita e sólida" com EUA

A Presidente cessante de Taiwan, Tsai Ing-wen, saudou esta segunda-feira a visita de uma delegação informal dos Estados Unidos, dois dias após as presidenciais, como símbolo da "parceria estreita e sólida" entre Washington e a ilha.

"A vossa visita é muito significativa", declarou Tsai, justificando que esta "demonstra plenamente o apoio dos Estados Unidos à democracia taiwanesa e sublinha a parceria estreita e sólida entre Taiwan e os Estados Unidos".

"Esperamos que as relações com Taiwan continuem a progredir e a desempenhar um papel de liderança na prosperidade e no desenvolvimento da região e do mundo", acrescentou a responsável, citada pela agência de notícias France-Presse.