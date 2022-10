O Presidente chinês abriu ontem os trabalhos do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês com um discurso em que defendeu os primeiros dez anos de poder, insistiu na necessidade da política de ‘Covid zero’ e reiterou avisos a Taiwan. Sem meias palavras, Xi frisou que aquela região será ‘reunificada’ com a China continental.









