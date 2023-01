Presidente chinês admite estar preocupado com vaga de casos de Covid-19 nas áreas rurais

O Presidente chinês, Xi Jinping, admitiu na quarta-feira que está preocupado com a vaga de casos de covid-19 que deve atingir o vasto interior da China, durante o Ano Novo Lunar.

No primeiro comentário público sobre a onda de infeções registada no país, depois de Pequim ter desmantelado a estratégia de 'zero casos' de covid-19, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês admitiu estar "mais preocupado com as áreas rurais e os camponeses".

"As instalações médicas são relativamente vulneráveis nas áreas rurais, e isto significa que é mais difícil prevenir [o impacto da doença] e que o desafio é mais árduo", descreveu.