Presidente chinês lamenta morte da Rainha de Inglaterra

O Presidente chinês, Xi Jinping, apresentou esta sexta-feira "sinceras condolências" ao Reino Unido pela morte da rainha Isabel II, que considerou "uma grande perda para o povo britânico", noticiou a imprensa estatal.

"Em nome do Governo e do povo chineses e em seu próprio nome, Xi Jinping expressou as suas profundas condolências" numa mensagem ao novo rei Carlos III, que estendeu "à família real britânica, ao Governo e ao povo", avançou a CCTV.

Na declaração oficial divulgada pela emissora estatal, recorda-se que a rainha foi o primeiro monarca britânico a visitar a China e elogiou a longevidade do seu reinado.