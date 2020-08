Presidente chinês ordena fim de banquetes tradicionais para combater desperdício

Banquetes sumptuosos, com inúmeros pratos, vão deixar de se realizar na China por ordem do Presidente, Xi Jinping, que considerou esta semana o desperdício de comida no país "chocante e preocupante".

Conhecidos pela gastronomia e pelo bom apetite, os chineses terão de adotar a austeridade, invertendo a tradição, que exige que sejam servidos à mesa tantos pratos quantos forem os convidados e mais um.

A nova regra estipula que seja servido um prato por convidado, menos um.