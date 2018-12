Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente chinês recebido pelo Parlamento em Portugal sem BE nem PAN

Xi Jinping assinou o nome e a data no livro de honra do Parlamento português.

Por Lusa | 12:14

O Presidente chinês, Xi Jinping, assinou esta quarta-feira o nome e a data no livro de honra do Parlamento português, reuniu-se com o presidente da Assembleia da República e posou para fotografias, na ausência de BE e PAN.



No âmbito da sua visita de Estado a Portugal, entre terça e quarta-feira, Xi Jinping e respetiva comitiva, que já estiveram com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na véspera, no Palácio de Belém e no Palácio da Ajuda, encontram-se em seguida com o primeiro-Ministro, António Costa, no Palácio de Queluz.



Em São Bento, o séquito chinês chegou pelas 10h52 e foi recebido por Ferro Rodrigues, na escadaria exterior, seguindo para os passos perdidos do parlamento, onde cumprimentou os vice-presidentes da Assembleia da República, os presidentes dos grupos parlamentares - à exceção de representantes bloquistas e do PAN -, o membros da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, os secretários da Mesa da Assembleia da República e a presidente do grupo parlamentar de Amizade Portugal-China.



Já no salão nobre do Parlamento, Xi Jinping e Ferro Rodrigues mantiveram as conversações à porta fechada, seguindo-se a recolha de imagens de conjunto, em jeito de fotografia oficial, na sala das reuniões plenárias, cujos ecrãs eletrónicos exibiram as bandeiras portuguesa e da China.



"Diferentes partidos têm posições distintas, e distintos pontos de vista, mas há um grande consenso que nos une no objetivo de aprofundar o relacionamento com a China. O ano de 2018 ficará na história do relacionamento bilateral luso-chinês", disse Ferro Rodrigues, nos breves momentos em que a comunicação social pôde acompanhar a reunião.



O Presidente da Assembleia da República lembrou ter efetuado há duas semanas uma visita oficial à China, a convite do homólogo Li Zhanshu, para retribuir a presença do seu antecessor, Zhang Dejiang, que se deslocara a Portugal em julho de 2017.



"A República Popular da China é um dos nossos maiores parceiros comerciais, e os seus empresários são dos que mais apostam na nossa economia. Aqui investem e criam riqueza. Fazem-no agora, mas fizeram-no também em circunstâncias adversas", continuou Ferro Rodrigues.



O segundo magistrado da nação realçou a "condição de país marítimo, de país de pontes" para declarar que Portugal se posiciona, "na comunidade internacional, enquanto "membro pleno e empenhado na União Europeia", a favor de "cooperação" e "abertura", em vez de "confrontação" e "isolamento".



"É neste espírito que acompanhamos, com grande interesse, a iniciativa ?Uma Faixa, Uma Rota', ou não fosse Portugal um cruzamento entre a rota da seda terrestre e a roda da seda marítima. Muitas oportunidades podem surgir com esta iniciativa. Em particular, o crescimento do porto de Sines, com o enorme potencial de se tornar uma plataforma intercontinental e de acesso da China aos mercados europeus", disse ainda Ferro Rodrigues.