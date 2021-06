Presidente da África do Sul anuncia ajuste de restrições com nível 3 de confinamento

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje a adoção do nível 3 de confinamento, ajustando as restrições, para conter o avanço da terceira vaga de covid-19 no país.

"Com a exceção do Cabo Setentrional, todas as províncias registam um aumento no número de infeções, quatro províncias declararam uma terceira vaga, sendo Gauteng a província mais atingida com dois terços de todas as infeções no país", salientou Ramaphosa.

O chefe de Estado referiu que o número de óbitos associados à covid-19 no país aumentou cerca de 48% "em apenas duas semanas".