Presidente da Argélia adia eleições no país a anuncia que não se irá recandidatar

Eleições deveriam ocorrer em abril.

O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, anunciou esta segunda-feira que não se irá recandidatar a um quinto mandato.A presidência também anunciou o adiamento de uma eleição presidencial que deveria acontecer em abril.

O Presidente argelino, regressou este domingo à Argélia após duas semanas de internamento num hospital de Genebra, informou a imprensa estatal, mas sem precisar o seu estado de saúde.

Bouteflika foi recebido com protestos massivos em todo o país contra uma possível reeleição sua naquele que seria um quinto mandato consecutivo.



O avião presidencial, um Gulfstream classe 4SP com equipamento médico, partiu às 15h40 (hora local) do aeroporto de Genebra e aterrou no aeródromo militar de Bufarik, norte da capital, pouco após as 17h30 (hora local, 16h30 em Lisboa) de domingo.