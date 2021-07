Presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP defende cooperação para combater pandemia da Covid-19

O presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Cipriano Cassamá, defendeu este sábado a adoção de uma plataforma de cooperação no combate à Covid-19 para permitir à população dos países-membros alcançar, de forma solidária, a imunidade de grupo.

Cipriano Cassamá, que intervinha este sábado no início da XIII cimeira de chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), destacou que o combate à pandemia de Covid-19 e os seus efeitos foram temas discutidos na 10.ª Assembleia Parlamentar, ocorrida em Bissau em 7 e 8 de junho, cujos trabalhos decorreram em "clima de amizade e cordialidade com apelos a cooperação e solidariedade" entre os integrantes da organização.

"A Covid-19 chegou, instalou-se, provocou grandes estragos e não poupou ninguém", afirmou o também Presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau.