Presidente da Câmara de Nova Iorque vai receber primeiro salário em critptomoeda

O presidente da autarquia nova-iorquina, Eric Admas, que assumiu o cargo em 1 de janeiro, vai receber esta sexta-feira o seu primeiro salário em moeda virtual, tal como tinha anunciado em novembro.

Adams informou, em comunicado, que o seu primeiro cheque vai ser convertido automaticamente nas criptomoedas Ethereum e Bitcoin.

"Nova Iorque é o centro do mundo e queremos que seja o centro das moedas digitais e outras inovações financeiras", disse Adams, que, na sua mensagem depois de ter sido eleito, informou que iria receber os seus primeiros salários em bitcoins.

Adams revelou então a sua intenção de converter a metrópole nova-iorquina no centro da indústria de critpomoedas e outras indústrias inovadoras de crescimento rápido.

Antes de os fundos ficarem disponíveis, o primeiro cheque de Adams vai ser convertido automaticamente em moeda digital através da Coinbase, uma plataforma em linha, através da qual se compra, vende, transfere e armazena este tipo de moeda.

Devido às normas do Departamento do Trabalho, a autarquia de Nova Iorque não pode pagar aos seus empregados em moda digital, mas, explicou-se no comunicado de Adams, ao usar um sistema de troca, qualquer pessoa que pague em dólares pode converter os fundos antes de serem depositados na sua conta.